شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى روسى حائز على نوبل للسلام يعرض ميداليته للبيع لصالح لاجئى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديمتري موراتوف، رئيس تحرير "نوفايا جازيتا" وهو صحفي روسي فاز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي، إنه سيبيع ميداليته في مزاد لدعم اللاجئين الأوكرانيين.

ووفقا لوكالة رويترز، شارك موراتوف جائزة نوبل 2021 مع الصحفية الأمريكية الفلبينية ماريا ريسا لما وصفه القضاة بـ "جهودهم لحماية حرية التعبير".

وستذهب عائدات بيع ميدالية نوبل إلى مؤسسة مساعدة اللاجئين الأوكرانيين ، وهي منظمة غير حكومية تقدم الدعم للاجئين من أوكرانيا، وشدد موراتوف في البيان على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوفير ممرات إنسانية.

ووفقا للتقرير، فر أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا ، وفقًا لآخر تحديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ساعد موراتوف في تأسيس شركة Novaya Gazeta في عام 1993 وشغل منصب رئيس تحريرها منذ عام 1995، وقالت لجنة نوبل إن الصحيفة وجهت انتقادات شديدة للحكومة الروسية منذ إنشائها ، بما في ذلك التقارير عن الفساد وأنشطة الجيش في البلاد.

وشددت السلطات الروسية قبضتها على وسائل الإعلام المستقلة في البلاد بعد بدء عمليتها العسكرية في وقت سابق من هذا الشهر ، وجرم المشرعون نشر معلومات "كاذبة" من شأنها تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أو تدعو إلى فرض عقوبات على البلاد.

وفي أوائل مارس، قالت نوفايا جازيتا إنها حذفت مقالات عن الحرب في أوكرانيا من موقعها على الإنترنت بسبب الرقابة الحكومية.