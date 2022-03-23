وزير الري: التعاون مع الدول الأفريقية أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، فى جلسة المجلس الوزارى الإفريقى للمياه (الأمكاو) المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العالمي التاسع للمياه" للإحتفال بمرور عشرين عام على إنشاء المجلس وإطلاق برنامج دعم المياه فى أفريقيا.

وأشار وزير الري، في كلمته أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.

كما أشار لإسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، ومؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، باعتبارهما فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية في مجال المياه، مؤكدًا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.

كما شارك الدكتور عبدالعاطى، في جلسة "الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة ٢٠٢٣" والذي تنظمة وزارة المياه الهولندية، حيث أشار في كلمته لأهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والمعنى بقضايا المياه ومواجهة ندرة المياه ، مؤكداً على أهمية العمل الجاد في تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية فى التعامل مع التحديات المائية المختلفة ، مع ضرورة حشد الجهود الوطنية من الآن وحتى موعد المؤتمر في مارس القادم لدعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز مناقشات الأمم المتحدة بشأن المياه.

كما شارك في جلسة "حوار السياسات في بلدان الشح المائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة"، حيث أشار في كلمته للأهمية الكبرى التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ، والسعى للخروج بتوصيات هامة يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣، مؤكداً على حرص مصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية فى كافة المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه.