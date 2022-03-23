بينها مدينتي والرحاب.. ننشر أماكن شقق وأراضي الطرح الجديد للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الشقق والأراضي المخصصة للمصريين في الخارج من خلال برنامج ( بيت الوطن).

وفي هذا التقرير نستعرض أهم المعلومات عن الطرح الجديد للمصريين في الخارج:

- برنامج (بيت الوطن) يستهدف العمل على تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة ومناطق التنمية العمرانية.

- الاستفادة من مقومات المدن الأكثر جذبا للسكان والاستثمارات، كما أن لدينا هدفا قوميا من خلال هذا البرنامج يتمثل في

- الهدف من الطرح رفع درجة الانتماء لدى المصريين بالخارج والتعلق بالوطن، من خلال تلبية مطالبهم بتملك الوحدات السكنية والأراضي.

- بيت الوطن يوفر عدة مقترحات وبدائل للاختيار من بينها في الطرح الجديد.

- تتمثل الاختيارات في توفير وحدات إسكان فاخر وأخرى لمتوسطي الدخل، ووحدات إدارية وتجارية، بالإضافة إلى طرح أراض سكنية.

- كما أنه لأول مرة من خلال هذا البرنامج سيتم طرح أراضي مقابر للمصريين بالخارج بعدة مدن.

- الطرح الجديد من الوحدات السكنية ستكون متنوعة بمدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وصواري، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومشروع "جنة"، بالإضافة إلى توفير وحدات بـ (مدينتي والرحاب)، ومشروعات سكن مصر.

- كما تتوافر أراض سكنية بمدن الشروق، وبدر والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، والعبور.

- توافر قطع أراض بالبرنامج مخصصة لبناء المقابر بمدن القاهرة الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة.