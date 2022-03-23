أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية من الأربعاء 23 مارس 2022 إلى الاثنين 28 مارس 2022.

ومن المقرر أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأربعاء 23 مارس 2022:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50:40 % تقريبا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40:20% تقريبا) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 24 مارس 2022:

- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة بنسبة حدوث 50 % تقريبا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري علي فترات متقطعة.

- نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 25 مارس 2022 :

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، (بنسبة حدوث 30 % تقريبا ).

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-اعتبارا من يوم السبت 26 مارس 2022 ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 3 درجات مئوية) من السبت 26 مارس إلى الاثنين 28 مارس.