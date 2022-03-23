تمنع الغش.. مصدر بالتعليم يكشف مزايا منصة الامتحانات الجديدة لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن منصة الامتحانات الجديدة لطلاب الصف الأول الثانوي نجحت بشكل كبير في استيعاب دخول الطلاب إليها وأداء الامتحان.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن منصة الامتحانات الجديدة تابعة شركة "جاما ليرن" وهي منصة مصرية 100%، توفر أعلى حماية وتأمين الامتحانات على التابلت، وتمنع الغش تحت أي شكل سواء أكان إلكترونيا أو بأي وسيلة أخرى.

وجاما ليرن، شركة رائدة في تزويد حلول التعليم الإلكتروني وإحدى أكبر بوابات التعليم الإلكتروني في المنطقة.

ولفت المصدر إلى أنه يصعب من خلال هذه المنصة تسريب أو تصوير الامتحانات، حيث أن صفحات الامتحان مطبوع عليها أكواد الخاصة بكل طالب، وتستطيع الكشف عن الطالب والمدرسة في دقائق حال تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "كما أنها لا تتيح للطالب الدخول على الإنترنت ويكون الامتحان على السيرفر الداخلي للمدرسة".

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت إجراء اختبار تدريبي على التابلت، لطلاب الصف الأول الثانوي 20 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة، أن الاختبار يهدف إلى تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية في 3 مواد ( اللغة الإنجليزية – الفيزياء – التاريخ) لمدة ساعة فقط.