هل تشهد مواعيد غلق المطاعم السياحية تغييرًا في رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم 2022، ليكون يوم السبت المقبل 2 أبريل 2022، وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتقدمت غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، بمذكرة إلى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لرفعها إلى وزير السياحة والآثار، بشأن مواعيد الغلق خلال شهر رمضان المقبل، تضمنت طلب مد العمل إلى الساعة 3 فجرًا بدلا من 12 مساءً، حتى يتسنى تقديم وجبة السحور للرواد.

ويتوقع هشام وهبة، عضو غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، أن يشهد شهر رمضان المقبل، نسبة حضور الجنسيات العربية بشكل كبير، وليس من المعقول عدم إتاحة أماكن للسحور، خصوصًا أنهم يأتون إلى مصر من أجل الفسح وقضاء وقت جميل وممتع".

وطالب وهبة في تصريح لمصراوي، بضرورة مد مواعيد عمل المطاعم حتى الثالثة، نظرا لأن السائح العربي، يفضل تناول وجبة السحور والسهر بالمنشآت السياحية، خصوصا مع تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ولن يكون هذا المد سببا في انتشار فيروس كورونا، لا سيما أن غالبية المنشآت والمطاعم السياحية، ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

وتابع وهبة: "المطاعم تشهد منذ العام الماضي غلقًا مبكرًا، واحنا بطبيعتنا كعرب ومصريين بنأخر السحور بعد الساعة (1) صباحًا، وبندور على الفرصة لتقديم الوجبة دي للرواد، لأن الوقت ده يعتبر الأفضل من حيث العمل خلال شهر رمضان، لأن أغلب الصائمين بيفطروا مع أهلهم أو في العزومات، فالوجبة الأساسية عندنا السحور".

قرار مرتقب

من جانبه، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار من وزير السياحة والآثار، بشأن مواعيد فتح وغلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان المقبل وذلك فيما يتعلق بالتطبيق المبكر للمواعيد الصيفية المرتقبة نهاية الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل.

وأكد المصدر لمصراوي، أنه في حال وجود تغيير في موعد تطبيق المواعيد الصيفية التي تضمنها قرار وزير السياحة، سيتم إبلاغ غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، وإعلانه للمواطنين قبل بدء شهر رمضان المرتقب.

مواعيد شتوية وصيفية

تعمل المطاعم والمنشآت السياحية، حاليا وفقاً لمواعيد التوقيت الشتوي بداية من أول أكتوبر الماضي، وتكون مواعيد الغلق من (السبت إلى الأربعاء) في الساعة الثانية عشرة مساء، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي أيام الإجازات الرسمية، كما تستمر خدمة (الدليفري والتيك واي) طوال اليوم، فيما تكون مواعيد الإغلاق الصيفية، في الساعة الواحدة صباحا من (السبت - الأربعاء)، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية.

ووفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) بدلا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (شتاء)، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

جدير بالذكر، أن شهر رمضان 2022، يبدأ فلكيا يوم 2 أبريل المقبل، حيث أعلن معهد البحوث الفلكية أن رمضان كاملا لمدة 30 يوما، وبذلك ينتهي رمضان 2022 يوم 1 مايو المقبل، وبحساب أيام الشهر الكريم ومواعيد الصيف لغلق المطاعم والمنشآت السياحية، سيطبق قرار وزير السياحة والآثار، اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق 28 من شهر رمضان لتطبق أيام 28 و29 و30 رمضان والتي توافق 29 و30 أبريل و1 مايو.​