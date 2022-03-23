بينها المحور.. طرق مُزدحمة تجنبها وإرشادات للقيادة الآمنة في حالة سقوط أمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تشهد معظم محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية على معظم المحاور المرورية.

وتظهر بعض الأحجام المتفرقة أعلى الكنيسة بالطرق المتجه إلى المنيب، وفي محور 26 يوليو عند ناهيا في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وكما تظهر بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلا استخدام كوبري سراي القبة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

وشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

وفي الجيزة تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك.

وتعمل الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء، الساحل، الجامعة، بشكل جيد دون كثافات مرورية.

ويشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافات مرتفعة، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أمام محطة مترو الجامعة في الاتجاه القادم من فيصل إلى الدقي، كذلك الأمر أعلى كوبري الجيزة المعدني القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

ونشر الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية بجميع الطرق، بالقاهرة والجيزة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.. إضافة إلى نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

نصائح للقيادة الآمنة في الأمطار

وأعدت الإدارة العامة للمرور روشتة للقيادة الآمنة، تشمل عددًا من النصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية:

1- السير بسرعة منخفضة؛ نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة؛ لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك؛ حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل؛ حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5 - استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

6- استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

7- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة؛ حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

8- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

9- عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

10 - عدم تخطي سيارة أخرى.

11- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

توقعات الأرصاد

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس اليوم الأربعاء، ووجود فُرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة 20%، كما تصل الأمطار لنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية والشرقية حيث تكون متوسطة الشدة".

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.