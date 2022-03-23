شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: قبول طلبات التدريب المجانى لشباب الخريجين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة القوى العاملة الأحد المقبل الموافق 27 مارس 2022 وحتى استيفاء العدد المطلوب، في قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات الهندسة، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع أحد الشركات.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن التدريب سوف يتم في مجالات

Fusion360-Sheet Metal- CAD MASTERS، وFusion360-Furniture Design- CAD MASTERS، مشيرا إلى أنه على الراغبين في التسجيل للحصول على التدريب الدخول على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: https://trmom.manpower.gov.eg/

ويشترط في المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسي اليدوي وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلي.

وأكد الوزير، أن هذا التدريب يأتي في إطار الدور الاستراتيجي في تهيئة القوى العاملة وخاصة الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مع شركة عالمية لتدريب الشباب على العديد من البرامج التي تؤهلهم لشغل وظائف المستقبل بما يعمل على تمكينهم ومساهمتهم في تحقيق رؤية مصر 2030 .