شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات مبادرة حياة كريمة المنفذة فى الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع المنطقة المركزية والعسكرية عددا من المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنزلة الشوبك بمركز ومدينة الصف، ونرصد فى النقاط التالية المشروعات التى تم تنفيذها..

1- تستهدف المبادرة تطوير 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح.

2- إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقى على مساحة 1400 متر ويضم مبنى إدارى وأنشطة وملعبين خماسي وتراس حضانة.

3- تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية والزراعي المتكامل بنزلة الشوبك، والذي تم أنشاؤه لخدمة 60 ألف نسمة، ويضم مركز تكنولوجي وسجل مدني ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية ومكاتب خدمية.

4- تنفيذ توسعات وتطوير مجمع المدارس الذى يضم 3 مدراس تشمل "مدرسة الانوار الابتدائية والمكونه من عدد 3 مباني بعدد 54 فصلا تعليميا، ومدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي والمكونه من 3 مباني بعدد 44 فصلا تعليميا".

5- إنشاء وتطوير الوحدة الصحية بالشوبك.

6- جارى إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بعزبة حسن عثمان للارتقاء بالبنية التحية للقرية لخدمة 10 آلاف نسمة.