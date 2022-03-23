شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تفتيش على 1273منشأة وتحرير 156محضراً لمنشآت مخالفة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 1716 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 24 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 24 بمنشآت القطاع الخاص ، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب ، وتلقي طلب لآخر .
وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال فبراير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 1273 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 7167 عاملا ، وأسفر عن تحرير 156 محضراً للمنشآت المخالفة ، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث شكوى منها ، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 39 شكوى أخرى قدمت ورقياً .
وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود جديد لـ 4 عمال، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 14 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2800 جنيه .
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 678 منشأة وإعادة التفتيش على 797 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 287 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 834 منشأت لإزالة المخالفات ، وتلقى 156 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 20 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 37 شكوى ، و 99 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 22 ندوة توعية ، ومنح 19 ترخيص لمنشآت ، وعمل 129 قياسات ميدانية لـ 52 منشأة ،كما تم التفتيش على 420 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).