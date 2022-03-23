شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تختتم اجتماعاتها لمتابعة الربط الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء بالعاصمة الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة.

يترأس الاجتماع عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

كانت الفعاليات قد عقدت اجتماعاتها بفريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسئولين برئاسة إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي.

وقد تم متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أي تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.

كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية علي مستوي الخبراء بحضور آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والدكتور صالح محمد بوزارة الموارد البشرية السعودية لصياغة توصيات الجانبين فى مجالات العمل.

وأكد الجانبان، عمق العلاقات المصرية السعودية والتوصية على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وفيما يخص التنسيق بين الجانبين فى مجالات العمل تم صياغة التوصيات اللازمة لمتابعة الجلسات الخاصة بالربط الإلكتروني بين وزارتى القوى العاملة ووزارة الموارد البشرية السعودية وإتمام اتفاقية الفحص المهنى، وتم عمل التعديلات المقترحة على محضر اللجنة تمهيداً لتوقيعه اليوم الأربعاء من رؤساء الجانبين، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي.