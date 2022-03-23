شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بدبى تكرم مكتب التمثيل العمالى فى احتفالية عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري في دبي احتفالية عيد الأم، وتم تكريم الملحق العمالي حنان شاهين رئيس المكتب بمنحها درع من النادي المصري لمشاركتها الاحتفالية، فضلا عن درع آخر من أبناء الجالية المصرية علي مساهمتها في خدمة أبناء الجالية.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إنه تم على هامش الاحتفالية اللقاء مع أبناء الجالية والسماع لطلباتهم ومقترحاتهم وتم منحهم أرقام تليفونات المكتب للتواصل والمساعدة في أي مشكلة أو تذليل العقبات، وبما لا يخالف الإجراءات وقانون الدولة.

وقد رحب الجميع بالتقارب معهم مع بدء عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة طويلة من الغلق، نتيجة الإجراءات الاحترازية جراء تفشي فيروس كورونا، وفي ختام اللقاء تم تكريم الأمهات المثاليات وتهنئتهم بمناسبة عيد الأم.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.