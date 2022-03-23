شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 5 محاور لربط المجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الدولة تنفيذ 5 محاور علوية لربط شرق وغرب النيل بالصعيد فى إطار خطة الدولة وتكليف القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل إلى 25 كم بدلا من 100 كم، من أجل خدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل.

وخططت الدولة لإنشاء 14 محورا أعلى النيل لربط شرق وغرب بتكلفة إجمالية 18.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء 7 محاور منها تشمل 3 محاور تم افتتاحها أمام حركة المرور خلال الفترة الماضية وهى ( طما – جرجا– بني مزار )، بالاضافة إلى 5 محاور تم انتهاء تنفيذها وجاهزة لافتتاحها أمام حركة المرور وهى (عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة- ديروط).

وتبلغ اطوال المحاور الـ5 الجاهزة للافتتاح 88 كم وتكلفة تصل إلى 7.4 مليار جنيه، شاملة محور سمالوط فى المنيا وقوص فى قنا وكلابشة فى أسوان وعدلى منصور فى بنى سويف وديروط فى أسيوط، حيث تربط المحاور الجديدة الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل بالصعيد.

ومحور سمالوط الجاهز للافتتاح يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا، ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبري و 17 نفقا)، ويتكون من 2 حـارة مـرورية لكـل اتجاه، ويبلغ إجمالي تكلفته 2 مليار جنيه، ويربط هذا المحور الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غرباً عابرا نهر النيل،كما سيساهم في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية في غرب المنيا.

ويساهم محور سمالوط فى في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت، والتنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.

ومحور قوص بمحافظة قنا يمتد بطول 19 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.522 مليار جنيه، وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، يشمل 30 عملاً صناعياً (15 كوبرى و15 نفق) منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

ويساهم محور قوص فى ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي عابراً نهر النيل شمال مدينة قوص، بالإضافة إلى تنمية الحركة السياحية في محافظة الأقصر وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصانع السكر والورق ومطاحن مصر العليا) بمدينة قوص، وحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر.

ويساعد محور قوص فى إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل من جانبي النيل، وسيساهم المحور أيضاً في التنمية والاستثمار في مشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتي قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة فقط والمساهمة في استصلاح الإراضي الزراعية شرق وغرب المحور.

ومحور كلابشة الجاهز للافتتاح على النيل بمحافظة أسوان يبلغ طوله 23 كم وتكلفته وصلت إلى 1.050 مليار جنيه، وعرضه 21 م ويضم عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل على 14 عمل صناعي (9 كباري و5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويساهم فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ).

ويساهم محور كلابشة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي بالإضافة الى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

ومحور عدلى منصور ببنى سويف يبلغ طوله 7 كم وعرضه 29 م ويشمل على 8 أعمال صناعية ( 7 كوبرى و1 نفق ) ويضم 3 حارات لكل اتجاه ، وتكلفته بلغت 1.147 مليار جنيه، ويعتبر إمتداداً لطريق الكريمات / الزعفرانة ليربط طريق الصعيد الحر والصحراوى الشرقى بطريق القاهرة / أسوان الزراعى وطريق بنى سويف / الفيوم فى الغرب.

ويساهم محور عدلى منصور في خلق محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف فى المنطقة أعلى الكوبرى الحالي بحوالي 5,50 كم والمساهمة الفعالة في إعادة استخدام أراضى مدينة بنى سويف كما سيربط 7 مدن صناعية بالجانب الشرقى بمدينة صناعية فى الغرب وسيسهل التنقل بين شرق وغرب النيل خصوصاً لحركة الطلبة والجامعات و بالاضافة الى التخفيف من حدة الضغط والتكدس المروري على الكوبرى الوحيد الموجود بالمحافظة وكذلك تيسير انتقال السياح والزوار للكنائس والاديرة الموجودة شرق النيل.

كما أنهت وزارة النقل تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط أعلى النيل بأسيوط التى تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حـارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، بتكلفة للمشروع 1.7 مليار جنيه.

ويشمل محور ديروط 13 عملا صناعيا ( 10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ ) ) منها 2 كوبري رئيسي وهي (كوبرى أعلي نهر النيل - كوبرى أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول حيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم.

ويساهم المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.

وتسابق الدولة الزمن لإنهاء أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى الممتد بطول 106 كم حول القاهرة الكبرى، حيث تتواصل أعمال إعادة تأهيله ورفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 أو 7 حارات بكل اتجاه بدلا من 4 حارات بتكلفة تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه شاملة أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع المسار وتعويضات أصحاب المنازل والعقارات التى يتم إزالتها لتوسعة الطريق.

ويجرى العمل فى أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق بطول مساره، ومخطط الانتهاء من وصلة كوبرى المنيب نهاية العام الجارى، وكذلك القطاع الأكبر من مشروع توسعته، وذلك بالتوازي مع العمل على انهاء أعمال نزع الملكية وإزالة العقارات المتعارضة مع المسار بالاشتراك مع المحليات.

وخطة تطوير الطريق وتوسعته تشمل إعادة تخطيطه بالكامل بما فى ذلك المطالع والمنازل الحالية، على أن تخصص حارتين منعزلتين فى المنتصف لسير الأتوبيسات الترددية التى ستعمل الكهرباء المخطط تسييرها على الدائرى بعد انتهاء تطويره وتوسعته خلال العامر المقبل، حيث انه مخطط معزتسيير الأتوبيسات الترددية سيتم منع سير الميكروباص تماما على الدائرى

ويتضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى أن يكون مراقبا بالكامل بعد انتهاء تطويره بشبكة كاميرات، لإحكام السيطرة المرورية عليه ضمن نظام النقل الذكى، الذى سيتم تطبيقه على الطرق السريعة، كما سيتم تنفيذ شبكة إنارة جديدة على طول مسار الطريق لإنارته ليلا لمواجهة الحوادث التى تقع عليه وتغيير شكل الطريق.

كما انتهت هيئة الطرق والكبارى من أعمال تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير طريق القاهرة ـ الصعيد الصحراوى الغربى الممتدة بطوال 230 كم من القاهرة حتى المنيا، شاملة تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات بكل اتجاه بعرض 12 مترا للسيارات الملاكى والمركبات، بجانب إنشاء طريق للشاحنات أسفلتى مكون من 3 حارات بعرض 11 مترا فى القادم من القاهرة إلى أسيوط وطريق خرسانى يضم حارتين بعرض 9 أمتار فى الاتجاه المتوجه إلى القاهرة.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إن الهيئة انتهت من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من القاهرة حتى المنيا وتراجع حاليا بعض الأعمال النهائية بالمشروع وتعمل على الاستعداد لافتتاحها رسميا أمام حركة المرور، مشيرة إلى أن هذا الطريق بعد تطويره أصبح حر بدون تقاطعات مرورية، حيث تستخدم الكبارى فى الدوران للخلف.

وأضافت المصادر أنه تم إنشاء طريق مستقل للشاحنات وتوسعته لمواجهة حوادث السيارات التى كانت تتكرر على هذا الطريق، حيث تم إنشاؤه أسفلتي للاتجاه القادم من القاهرة إلى الصعيد كون أن سيارات النقل الثقيل تكون فارغة وأقل وزنا، بينما تم إنشاؤه خرساني فى الاتجاه القادم من الصعيد إلى القاهرة لتحمل حركة الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق تضم 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقاً فى المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، وأنها أصبحت جاهزة للافتتاح والتشغيل الرسمى أمام حركة المرور، لافتة إلى أن هذه المرحلة تأتى ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق الجارى تنفيذها.