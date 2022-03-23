شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار تمتد للقاهرة مساء ورياح وأتربة.. والصغرى بالعاصمة 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03.