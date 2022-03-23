"القوى العاملة" توفر 6431 فرصة عمل بمرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة القوى العاملة 6431 فرصة عمل فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وتتضمن تلك الوظائف:

1- القاهرة تتمثل في: 4 مديرى مطعم، ومدير تسويق، ومدير مبيعات، ومدير جودة، و50 مندوب توزيع، ومدير مالى، و13 مندوب مبيعات، و10 مهندسى كهرباء، و5 مهندسى ميكانيكا، و15 فنى كهرباء، و20 فنى ميكانيكا، و5 إداريين، و25 خدمة عملاء، و2 أخصائى مشتريات، و5 مدخلى بيانات، ومصمم مواقع، و10 مضيفين، و33 فرد أمن منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، و80 شيف مشويات وحار وشرقى، و17 مساعد شيف، و20 مراسلا بنكيا، و20 مراسل محافظ، و24 سائق مهنى، و10 سائقى نقل ثقيل، و10 اسيتوارد، و50 جزارا، و85 عامل مخازن، و120 عامل إنتاج، و210 عاملى تجميع، و20 فنى لحام، و10 براد إسطمبات، و11 مراقب جودة، و30 عامل تشغيل ماكينات، و3 عمال زراعيين، و10 عمال سنجر، و10 عمال أوفر، و10 عملا أورليه، و10 عمال كوع، و10 عمال زراير، و10 عمال جودة، و10 مساعدى ويتر، و5 هوست، و15 عضو فريق، وفنى صيانة، و8 مراقبى عمال.

2- الشرقية تتمثل في: 3 مهندسى كهربائى، ومهندس ميكانيكا باور، ومهندس مدنى، و6 كيميائيين، و2 محاسب، ومدير تسويق، و6 أخصائيى سلامة وصحة مهنية، و2 صيدلى، و5 مندوبى مبيعات، و70 منسقة ميدانية، وأخصائى طبى أو تمريض، و314 عامل إنتاج، و15 عاملا 5%، و5 جوكر، و15 عامل جينز، وعامل تدريب، و5 فنيى طباعة، و55 فنى صباغة، و3 فنيى استيوارد، و65 فنى تجهيز، و10 عمال عاديين، و796 فرد أمن براتب 3600 جنيه، و2 فنى كهرباء، و17 فنى دهان سيارات، و5 فنيى تجميع سيارات، و56 فنى لحام، و4 فنيى برادة، و41 خراطا، و6 سائقين، و20 فنى ديكور، و25 فنى سمكرة، ومراقب جودة، و3 أمناء مخزن، ومشرف مدنى، ومدخل بيانات، و4 مشرفى إنتاج غزل، وبراد اسطمبات، و6 عمال خدمات، وفنى 2N2، وسائق كلارك، وعامل تشطيب، و20 فنى صيانة، و12 فنى نجارة، و20 عامل مكابس .

3- الغربية: مطلوب 10 ممرضين، و6 عمال عاديين، و10 عمال أوفر، و2 عامل تطريز، و5 عمال خياطة، و3 عمال تعبئة وتغليف، و10 عمال صباغة، و10 عمال طباعة، و5 عمال سنجر، و5 عمال نسيج، و5 عمال أرضية، و5 مخصصين.

4- القليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 4 مدرسات لغة إنجليزية، و3 مدرسى رياضيات، و4 مشرفات باص، ومدرسة مكتبة، ومحاسب خزينة، ومهندس إنتاج، و350 فرد أمن، و20 عامل إنتاج، و5 عمال تشطيب، وكهربائى سيلسيون، وفنى غلاية، و4 عاملات نظافة.

5- الجيزة والإسكندرية مطلوب: 50 مندوب تسويق خارجى براتب 3500 جنيه مع عمولات، و40 عامل تشطيب، و10 عمال ماكينة، و30 عامل إنتاج، و5 فنيى كهرباء، و20 عامل حياكة، و20 مشرف أمن، و245 فرد أمن، و5 عاملات نظافة .

6- البحيرة وبنى سويف: 25 مسئول ائتمان، و4 مهندسى كهرباء، و7 فنيى صيانة، و30 عامل إنتاج، و5 عمال تحضير، و4 سائقين درجة ثانية، و2 عمال مخازن، و5 عمال نظافة 5%، و90 خدمة عملاء، و17 خدمة عملاء 5%.

7- الإسماعيلية تمثلت فى: 400 وسيط تأمينى، و3 كاشير، و2 عامل ممرات، و5 عمال إنتاج، و4 عمال خدمات، و3 عمال رص وتحميل لاستيفاء نسبة 5%.

ويتم التقديم بتلك الوظائف على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.