شكرا لقرائتكم خبر عن 77% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بترشيد شراء السلع لمواجهة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك لمواجهة غلاء السلع، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك لمواجهة غلاء السلع.

وأيد 77% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك لمواجهة غلاء السلع، بينما عارض 23% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك لمواجهة غلاء السلع.