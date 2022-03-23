شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر غدا بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر غدا، الخميس، لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بوجود مخزون من كافة السلع الغذائية، خاصة مع دخول شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت، كما أن أسعار السلع الأساسية ستشهد انخفاضا فى معارض "أهلا رمضان"، خاصة مع المبادرات التى يتم إطلاقها.