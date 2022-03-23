شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دول العالم تحتفل باليوم العالمى للأرصاد الجوية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شهر مارس هو شهر الأرصاد الجوية، وتحتفل دول العالم باليوم العالمى للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، حيث يأتى اليوم العالمى للأرصاد الجوية لعام 2022 بعنوان "الإنذار المبكر والعمل المبكر"، ليسلط الضوء على المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

وأصبحت ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة أكثر تواتراً وشدّةً فىأنحاء كثيرة من العالم بسبب تغيّر المناخ، وبات عدد الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أى وقتٍ مضى، فى حين تشهد هذه الأخطار، بدورها، بعض التغيّرات جراء النمو السكانى والتوسّع الحضرى والتدهور البيئى.

وتم تدشين اليوم العالمى للأرصاد الجوية فى عام 1961 تخليدا لذكرى تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) فى 23 مارس 1950.

وتعلن المنظمة عن شعار لليوم العالمى للأرصاد الجوية كل عام، ويتم الاحتفال بهذا اليوم فى جميع الدول فى 23 مارس.

ويتمحور اليوم العالمى للأرصاد الجوية فى 23 مارس 2022 حول موضوع "الإنذار المبكر والعمل المبكر"، وسيسلط الضوء على أهمية المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية فى الحد من مخاطر الكوارث.

ولم تعُد التنبؤات بحالة الطقس كافيةً اليوم، بل أصبح هناك توفير تنبؤات تقوم على الآثار وتنذر الناس، لذلك تم اختيار شعار الأنذار المبكر والعمل المبكر شعار هذا العام والتوصية بالعمل به.