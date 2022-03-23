شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع فجأة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد، أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع يتمتع بالعديد من المزايا والتى من بينها وجود لمبات الإنذار الخاصة بقرب انتهاء الرصيد، علاوة على قدرة المشترك على متابعة استهلاكه، وبالتالى التحكم فى عملية شحن الرصيد من خلال ترشيد الاستهلاك.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يوجد بالعداد مسبوق الدفع لمبة إنذار تضىء باللون الأحمر عندما يقترب الرصيد من النفاد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية، ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.

وقال حمزة إنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 12 مليونا و100 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية، والقضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى نفس الوقت، وأهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

وأشار حمزة إلى أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التلقيدى يوفر فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، كاشفا أن هذه المعلومات خالية تماما من الصحة، والحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هى التى تحدد قيمة الفاتورة.