شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان إن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، ستعلن اليوم الأربعاء، نتائج انتخابات التجديد النصفى لعام 2022، والتى تم إجراء عمليات التصويت بها يوم الخميس 17 مارس 2022.

وأوضحت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، فوز كل من على مقعد عضوية مجلس النقابة العامة لمستوى الجمهورية فوق 15 عاما: الدكتور حسين عبد الهادى، الدكتور يوسف حمزة، الدكتورة فاطمة غيث، وفوز كل من بعضوية مجلس النقابة العامة لمستوى الجمهورية تحت 15 عاما: الدكتور محمد علاء، الدكتور هشام عبد الناصر، الدكتورة شيماء يسرى.

كما أشارت إلى فوز كل من: الدكتور أحمد الشيال بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور عادل شريف بمقعد شرق الدلتا، والدكتور أحمد رفعت بمقعد وسط الدلتا، والدكتور أحمد فوزى بمقعد غرب الدلتا، والدكتور أحمد مبروك بمقعد شمال الصعيد، والدكتور محمد حسان بمقعد جنوب الصعيد.

وأفادت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، حصول قائمة المستقبل "قائمة الأغلبية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان" على 10 مقاعد من إجمالى 12 مقعدا، تم إجراء التصويت عليها بالتجديد النصفى، مقابل مقعدين لقائمة التغيير.

وكان قد أعلن الدكتور محمد بدوى، الأمين العام المساعد بنقابة أطباء الأسنان، نائب رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، القائمة الكاملة للفائزين بالانتخابات بالتزكية، على مستوى المحافظات، موضحا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الفائزين هم:

1- نقيب أسنان أسيوط : الدكتور طاهر محمد شريف.

2- تحت السن أسيوط: الدكتور محمود عبد السلام.

3- فوق السن أسيوط: الدكتور عادل حامد.

4- مقعد فوق السن جيزة: الدكتور حمدى حسن.

5- فوق السن بحيرة: الدكتور خالد عبد الجواد.

6- فوق السن مطروح: الدكتور عوام النبوى.

7- فوق السن البحر الأحمر، فوق السن كلا من: "الدكتور منير إبراهيم، والدكتور أحمد ثدقى".

8- تحت السن البحر الأحمر: الدكتورة سارة عبدالله فراج.

9- فوق السن شمال سيناء: الدكتور سيف سعيد.

10- تحت السن شمال سيناء: محمد حسمت.

11- فوق السن جنوب سيناء: الدكتور كمال خيرى.

12- فوق السن الإسماعيلية: الدكتور إبراهيم عبد المحسن.

13- تحت السن الإسماعيلية: الدكتور محمد أبو العلا.

14- فوق السن: الدكتور سمير عبد القادر.

15- تحت السن: الدكتور أحمد الشريف.

16- فوق السن الدكتور أحمد كمال سعودى.

17- تحت السن الوادى الجديد، كل من: الدكتور محمد سعد، الدكتور محمد عبدالله إسماعيل.

18- فوق السن أسوان: الدكتور مصطفى حزين.

19- تحت السن أسوان: الدكتور مصطفى شحات.

20- فوق السن الأقصر: الدكتور جاد فرشوطى.

21- تحت السن الأقصر: الدكتور مصطفى حجاج.

22- تحت السن قنا: الدكتور محمود عبد الهادى، مصطفى النحاس.