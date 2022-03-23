شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال رمضان التزاما بإجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلغاء موكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجريًا، والذى كان من المقرر أن ينطلق من أمام مسجد سيدى صالح الجعفرى، وحتى المقر الجديد للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك عصر يوم الجمعة 1 أبريل وهو موعد استطلاع هلال شهر رمضان، نظرا لإلغاء الدولة التجمعات فى إطار مواجهتها لانتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم الجمعة 1 أبريل هلال شهر رمضان المبارك، فى احتفالًا رسميًّا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، حيث قررت الدار إقامته هذا العام وفق ضوابط إقامة المؤتمرات المعلنة من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا.

وسيعلن الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضونيى وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.