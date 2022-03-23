شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: المرأة المصرية لعبت دورا مهما فى ملف التنمية والبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المرأة المصرية لعبت دورا مهما فى ملف التنمية ودعم العمل البيئى، وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجهودات المرأة فى دعم ملف البيئة ظهرت جلية على المستوى الدولى، مع تولى مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى COP14 فى 2018 وصولا لرئاسة مؤتمر المناخ COP27 هذا العام.

وشددت وزيرة البيئة على أن ما تبذله المرأة من جهود فى مجال البيئة، على المستوى المحلى والعالمى نتاج شغف حقيقى بالعمل البيئى، وإيمان منها بضرورة العمل الدؤوب، وأيضا والتعلم المستمر من التحديات والإصرار للوصول للهدف المنشود وهو تطوير قطاع البيئة المصرية، والمساهمة الفعالة فى العمل العالمى لمواجهة التحديات البيئية من أجل مصلحة الكوكب.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن دور المرأة المصرية فى دفع عجلة التنمية، سواء من خلال مشاركتها فى مجالات العمل المختلفة أو دعم المجتمع، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، باعتباره أحد أهداف التنمية، حيث يقع حمل كبير منه على عاتق المرأة من خلال تعليم وتدريب المجتمع، إضافة لتبنى السلوكيات البيئية الإيجابية.