شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: المرأة المصرية لعبت دورا مهما فى ملف التنمية والبيئة والان مع تفاصيل الخبر
وشددت وزيرة البيئة على أن ما تبذله المرأة من جهود فى مجال البيئة، على المستوى المحلى والعالمى نتاج شغف حقيقى بالعمل البيئى، وإيمان منها بضرورة العمل الدؤوب، وأيضا والتعلم المستمر من التحديات والإصرار للوصول للهدف المنشود وهو تطوير قطاع البيئة المصرية، والمساهمة الفعالة فى العمل العالمى لمواجهة التحديات البيئية من أجل مصلحة الكوكب.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن دور المرأة المصرية فى دفع عجلة التنمية، سواء من خلال مشاركتها فى مجالات العمل المختلفة أو دعم المجتمع، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، باعتباره أحد أهداف التنمية، حيث يقع حمل كبير منه على عاتق المرأة من خلال تعليم وتدريب المجتمع، إضافة لتبنى السلوكيات البيئية الإيجابية.