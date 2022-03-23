شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ غدا توزيع الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الإطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، غدا الخميس، توزيع الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الإطعام، على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - بني سويف - المنيا - الفيوم - أسيوط - الشرقية - سوهاج - الغربية - البحيرة - قنا - القليوبية - الدقهلية - المنوفية"، بواقع 24 طنًا من اللحوم.

وبما سيتم توزيعه فى الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الإطعام يبلغ إجمالى ما تم توزيعه 200 طن من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وفيما يلى الكميات التى سيتم توزيعها فى المحافظات بدءًا من اليوم:

أولًا: يوم الخميس 24/ 3/ 2022م

1. أسيوط 2

2. الغربية 1

3. البحيرة 1

ثانيًا: يوم الجمعة 25/ 3/ 2022م

1. الشرقية 2

2. سوهاج 2

3. قنا 1

ثالثًا: يوم السبت 26/ 3/ 2022م

1. بني سويف 2

2. المنيا 2

3. الدقهلية 1

رابعًا: يوم الأحد 27/ 3/ 2022م

1. القليوبية 1

2. المنوفية 1

خامسًا: يوم الاثنين 28/ 3/ 2022م

1. الجيزة 2

سادسًا: يوم الثلاثاء 29/ 3/ 2022م

1. القاهرة 2

2. الفيوم 2

سابعًا: يوم الأربعاء 30/ 3/ 2022م

1. الإسكندرية 2

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.