شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية للتأمينات: "المواطن اللى معاشه 2000 جنيه هيزيد 260 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدنى والأقصى لزيادات المعاشات، قائلاً: المواطن اللي معاشه 2000 جنيه هيزيد 260 جنيه بعد الزيادة 13%"، موضحا أن حجم التكلفة الشهرية لزيادة المعاشات تبلغ 3.2 مليار جنيه، وتصل في العام لـ38 مليارًا.

وأضاف في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "هناخد السنة دي من الخزانة العامة 180 مليار جنيه وهذا يساعد في زيادة المعاشات، وزيادة المعاشات حدها الأدنى 120 جنيها والأقصى 1122 جنيها، قائلاً: "80 ألف هيطلعوا معاش خلال الـ3 شهور المقبلة وهيستفيدوا بالزيادة الجديدة".

وأوضح أن خزانة الدولة ملتزمة تمامًا بتسديد أموال المعاشات ونستثمر 75% منها في السندات وأذون الخزانة، متابعًا: "أننا في مصر نحتاج إلى المزيد من الوعي التأميني بين المواطنين".