شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر الخير.. جنوب سيناء تبدأ حصد محصول القمح (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، أن جنوب سيناء من أوائل المحافظات التى تحصد القمح مبكرًا هذا العام، مضيفًا أن ذلك يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققها الزراعة على أرض الفيروز، كما يعد مؤشرا على الخطوات الجادة والسريعة التى يتخذها القطاع الزراعي نحو الإسراع بعجلة التنمية الزراعية على أرض سيناء، والتوجه نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك خلال قيام المهندسة هانم محفوظ، مدير إدارة الإحصاء بمديرية الزراعة، والمهندس ثروت العزازي مدير إدارة الطور الزراعية، يرافقهما المهندس السعيد علي مدير عام المنطقة الإحصائية بمتابعة حصاد محصولى القمح والشعير في مدينة طور سيناء، وإجراء تجارب إنتاجية الفدان لهما للموسم الزراعي 2021/2022.

ويأتي ذلك لتحديد متوسط إنتاج الفدان من محصولى القمح والشعير حتى يتسنى معرفة الإنتاج الكلى للمحافظة من المحصولين، وتم تحديد المساحات المنزرعة بمحصول القمح من صنف جيزة 171 على مساحة 374 فدان و85 فدانًا بالشعير من صنف 134 فى مدينة الطور بقرية الوادى، وتم التنبيه على المزارعين بتوريد المحصول إلى مطحن المنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء.