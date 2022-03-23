شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض سطحى يؤثر على البحر المتوسط غدا وتوقعات بأمطار تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر البلاد غدا بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه حوض بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، تقل حدتها على السواحل الشرقية حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مساء .

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

ومن المتوقع أن يسود غدا طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد.

حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 17 درجة مئوية السواحل الشمالية ١٥درجة مئوية شمال الصعيد 18 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.

وشهد اليوم، الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم، الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 03.