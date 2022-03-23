شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: غدا نشاط للرياح المثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستتحسن الأحوال الجوية، موضحة أن مصر بدأت فصل الربيع فى يوم 21 مارس، ولكن مازال الجو باردا وأقل من المعدلات الطبيعية، ناصحة المواطنين بضرورة الاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن غدا الأربعاء سيشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وخاصة على الطرق المفتوحة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة معرضة مساء غد لأمطار خفيفة، حيث نشهد حاليا أمطارا متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والإسكندرية.