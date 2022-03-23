شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لا مساس بدعم الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرارات التي أقرتها الحكومة تنطبق على كل ما هو فى عهدة الحكومة من قطاع أعمال عام أو الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على الإطار التشريعي الذى سيرسل للبرلمان لتبكير عملية صرف هذه الأموال لمواجهة هذه الظروف التي يمر بها العالم كله.

وأشار السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إلى أن القرارات التي أقرتها الحكومة لا تنطبق على عمال القطاع الخاص، قائلا: "القطاع الخاص له قواعده التي تطبق في مثل هذه الأوقات الصعبة".

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج تكافل وكرامة الذى تعمل عليه الحكومة أحد مظلات الدولة لتغطية الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هناك مظلات كثيرة لدعم الأسر الأخرى الأشد احتياجا.