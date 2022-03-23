شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": الشكاوى ضد التجار سرية.. وعقوبات رادعة للمتلاعبين بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم احتساب تكلفة الخبز السياحي بعد تحديد سعر طن الدقيق بـ 8600 جنيه، مردفا: "هناك ظروف استثنائية ويتم توفير السلع بأسعار مناسبة".

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أنه تم الدفع بالمعارض والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين في وقت مبكر عن موعدها، متابعا: "تحديد سعر الدقيق بـ 8600 جنيه ويباع في المعارض بـ 9.5 جنيه، وعلى المواطنين الذين يجدوه في المخابز بـ 10 جنيهات الإبلاغ الفوري عبر رقم 16528 وسوف يتم الضرب بيد من حديد وفرض عقوبات رادعة للمتلاعبين بالأسعار"، موضحا أن هذه الشكاوي سرية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن زجاجة الزيت بـ 28 جنيهًا وكرتونة البيض بـ 48 جنيهًا في معرض أهلا رمضان، مستكملا: "الدولة قادرة على إدارة هذه الأزمة، والخروج منها إلى بر الأمان، والمخزون الاستراتيجي آمن من كافة السلع ويصل لـ 6 أشهر".

وأشار إلى أن الدولة تدخلت بحافز للمزارع من أجل الحصول على القمح، حيث إن الدولة دعمت المزارعين بحافز 15 مليار جنيه لتحصل منه على القمح وتقدم له الرغيف المدعم بخمس قروش، مضيفا: "الأسعار في الفترة الماضية انخفضت في الأسواق، ومعارض أهلا رمضان مستمرة خلال شهر رمضان لتوفير السلع بأسعار منخفضة".

واستطرد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: "مصر من أفضل الدول الآمنة غذائيًا في المنطقة، والمخابز تحصل على الدقيق قبل الموعد بـ 3 أيام، ولكن هناك شائعات حول انخفاض قيمة الدعم، رغم أنه لا مساس بالدعم ويتم تدويره ليصل إلى مستحقيه، بل سيتم زيادة قيمة الدعم لبعض الأشخاص الأكثر استحقاقًا"، مشيرا إلى أنه يتم استهلاك 60 ألف طن شهريًا من الزيت التمويني.