شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انتهاء انخفاض درجات الحرارة الجمعة وتحسن الطقس بداية من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التحليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحتفل غدا بذكرى إنشائها منذ عام 1950، موضحا أن الهيئة العامة احتفلت بهذه المناسبة بحضور وزير الطيران المدني ووزيرة البيئة، وبالفعل شعار الهيئة هذا العام "الإنذار المبكر والعمل المبشر".

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، أن موجة انخفاضات فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى ستنتهي يوم الجمعة القادم، لافتا إلى أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل نشهد ارتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة وعلى مدار الأسبوع القادم، وزيادة سطوع أشعة الشمس.

وتابع مدير عام مركز التحليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: سنعود إلى الأجوء الربيعية المعروفة مع درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل وفق الارتفاع التدريجى، مضيفا أنه الأسبوع المقبل لا توجد أمطار وتسطع الشمس مع تقدم أيام الأسبوع المقبل، بالمقارنة مع هذه الأيام، وهناك تحسن مستمر فى حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.