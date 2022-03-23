شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المخابز: "طن الدقيق انخفض 1000 جنيه فى 48 ساعة وهينزل تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن سعر الدقيق يظل متأرجحًا حاليًا، وقد ذكر وزير التموين أنه خلال يومين أو ثلاثة سيتم توريد القمح للمطاحن وسيتم بيع الدقيق بـ 8 آلاف و600 جنيه للطن للمخابز السياحية.

وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" أنه بعد حوالي 4 أيام سيتم استقرار سعر طن الدقيق؛ ويمكن خلالها لأصحاب المخابز استلام طن الدقيق بالسعر المحدد من قبل وزارة التموين.

وتابع أن الشعبة دائمًا وأبدًا في صف المواطن، وارتفع سعر القمح بين عشية وضحاها، ولكن انخفض سعر طن الدقيق ألف جنيه خلال 48 ساعة، مردفا: "هينزل تاني بمجرد توريد الأقماح ويبدأ الطحن والتوريد وهيكون أقل من 8 آلاف جنيه".

وذكر: "كل شيء من السلع متاحًا حاليًا، وكون السعر يطلع ينزل مش دي القضية"، موجهًا الشكر للدولة على توفير مخزون استراتيجي من السلع التموينية يكفي حتى 6 أشهر، قائلا: "الخبز متوفر على مدار اليوم محدش دور على رغيف ملقيهوش".

ولفت إلى أن الشعبة تقوم بمتابعة السوق؛ من أجل رصد المخالفات حرصًا على المواطن، مشيرًا إلى أن من رفع سعر القمح هم تجار الأقماح، مطمئنًا المواطنين بخصوص توفير السلع، "والدول العظمى بيدوروا على الحاجات مش لاقيينها؛ وأحنا معندناش مشاكل".