شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مساحات الأراضى الزراعية ستتراجع إلى النصف بسبب هجوم روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السلطات الأوكرانية، أن مساحات الأراضي الزراعية ستتراجع إلى النصف عند 7 ملايين هكتار بسبب هجوم روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق استبعد فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إمكانية فقدان بلاده العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية قال نيبينزيا ردا على سؤال عما إذا كان ممكنا "تجريد" روسيا من مقعدها كعضو دائم في مجلس الأمن: "كلا.. هذا أمر مستحيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن، والذى تمتلك فيه موسكو حق الفيتو باعتبارها أحد الدول دائمة العضوية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لاحقا إن كييف ستطلق إجراءات "التحليل القانوني" لمؤسسة العضوية الدائمة.