شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إيرادات مصر المائية 60 مليار متر مكعب وترشيد المياه يزيد الإنتاج بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، أن إيرادات مصر المائية 60 مليار متر مكعب، يقابلها احتياجات 114 مليار متر مكعب، موضحا أن خط الفقر المائي يحدد بنسبة ألف متر مكعب لكل فرد، بينما نصيب الفرد المصري من المياه 575 متر مكعب، وهو ما يعنى أننا نقف عند نصف خط الفقر المائي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، خلال برنامج 90 دقيقة، أن مصر لديها موارد مائية محدودة يقابلها احتياجات مائية عالية، موضحا أن طريقة الرى بالغمرلا تهدر المياه فقط، ولكنها كذلك تضر بالأرض.

وأشار المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن الوزارة تنظم حملات توعوية في المحافظات، وعقد ندوات لتوعية الفلاحين بأهمية أنظمة الري الحديثة، موضحا أن كثرة المياه تسبب أمراض فطرية، وعلى الجانب الأخر ترشيد المياه يزيد الإنتاج بنسبة 30%.