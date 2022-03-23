شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر
- أولًا: الفائزون بجائزة مالية قيمتها (ألف جنيه) لكل واحد منهم، وهم:
1) طارق يحيى شعبان سيد- الفيوم - مدرس بجامعة الأزهر
2) عمر صبحي أبو عجوة على راشد - السويس- إمام وخطيب ومدرس
3) صفاء محمد فؤاد محمد ذكري - المنوفية - صيدلانية
4) هبة محمود معاطي عبد العزيز - الجيزة- نائب مدير عام بنك مصر
5) مي رضا يوسف إبراهيم- الغربية - طبيبة بشرية
6) محروس رمضان حفظي عبد العال - أسيوط - مدرس بجامعة الأزهر
7) شادية عبد الكريم علي رشوان- سوهاج - كبير محاسبين بالمعاش
8) محمد فضل محمود نور الدين- الجيزة - مدرس بجامعة الأزهر
9) عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة - الغربية- مدرس قرآن كريم
10) حلمي صابر عبد الحكيم إبراهيم - القاهرة - مترجم
11) شيماء عبد المعطي - جاد الغربية- طبيبة بشرية
12) أحمد حسن محمد حسن الغراوي - البحيرة - إمام وخطيب ومدرس
13) عبدالرحمن السعيد محفوظ الشناوي- مرسى مطروح- إمام وخطيب ومدرس
14) طه شعراوي توفيق محمد- المنيا -إمام وخطيب ومدرس
15) أحمد عبد الراضي محمد أحمد -أسوان -إمام وخطيب ومدرس
16) عمر فتحي عبد الرحمن عطية -الشرقية- مدرس مساعد جامعة الأزهر
17) عبد الحميد شاكر علي إسماعيل- الإسكندرية- واعظ بالأزهر الشريف
18) فيروز حسين مصطفي عابدين -الغربية- واعظة متطوعة بالأوقاف
19) سهام يونس أحمد أحمد -الإسكندرية- مهندسة كيمياء ونووية
20) نسرين عبد العظيم أحمد عمر- شمال سيناء -أخصائية تمريض
- ثانيًا: الفائزون بجائزة مالية قيمتها خمسمائة جنيه لكل فائز منهم ، وهم:
1) محمد ثروت فاروق جبر- المنوفية -كلية الزراعة جامعة الأزهر
2) إيمان الشحات محمد علي أبو القاسم- الغربية- طبيبة امتياز أسنان
3) محمد عيد زغلول بكر -المنيا -خطيب مكافأة على بند التحسين
4) تيسير محمد الفتوح محيسن -المنوفية -واعظة متطوعة بالأوقاف
5) عبد الجليل فرج الله عبد الجليل خليف -الغربية- مدرس مساعد بجامعة الأزهر
6) عزيزة أحمد إبراهيم بريقع- الإسكندرية -واعظة متطوعة بالأوقاف
7) كاميليا محمد كامل إسماعيل- الجيزة -واعظة متطوعة بالأوقاف
8) نصرة مصطفي حسن توفيق -القاهرة -واعظة متطوعة بالأوقاف
9) سحر محمد شوقي جعيصه -الجيزة -واعظة متطوعة بالأوقاف
10) عبير إسماعيل على سالم- الإسكندرية -محاسبة
11) بهيرة محمد بدر الدين خيرالله -الإسكندرية- واعظة متطوعة بالأوقاف
12) مها رضوان عبد الرازق -القاهرة- واعظة متطوعة بالأوقاف
13) رمضان مرزق جمعة محمد غريب- أسيوط- خطيب مكافأة
14) هشام عبد المبدي خلف حصاوي- سوهاج- مدرس بجامعة الأزهر
15) محمود عمر حسن علي- الدقهلية - مدرس م بكلية أصول الدين
16) مصطفى سعيد مصطفى حلوه - المنوفية- وكيل مدرسة
17) مها عبد الرحيم بليغ محمد منير- القاهرة- واعظة متطوعة بالأوقاف
18) كريم عمر محمد عمر- المنيا- خطيب مكافأة
19) رجاء كمال الدين على محمد- المنيا- واعظة متطوعة بالأوقاف
20) سماح أحمد عبدالله محمد المتولي- الدقهلية - واعظة متطوعة بالأوقاف
21) سهير عبد المحسن سنهوري- مرسى مطروح - واعظة متطوعة بالأوقاف
22) نشوة محمد عبد المجيد المصري-القاهرة- واعظة متطوعة بالأوقاف
23) محمود علي علي أحمد برايا- الدقهلية- مدرس الدعوة بجامعة الأزهر
24) صبحى حامد عبد الفتاح أبو زامل -كفر الشيخ- مفتش أول دعوة
25) أحمد إبراهيم السيد حماد -سوهاج- موظف بإدارة جهينة التعليمية
26) هويدا رجب محمد الشرنوبي- الإسكندرية- واعظة متطوعة بالأوقاف
27) محمد سعيد محمد سيد -القليوبية- إمام وخطيب ومدرس
28) عبدالله فيصل عبد السلام نصر- الفيوم -خطيب بأجر مقابل عمل
29) محمد السيد بسيوني الصعيدي -المنوفية- موظف بهيئة قضايا الدولة
30) سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل -القاهرة -واعظة متطوعة بالأوقاف