الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الإسراء والمعراج

- أولًا: الفائزون بجائزة مالية قيمتها (ألف جنيه) لكل واحد منهم، وهم:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012