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دار الإفتاء: شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها

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القاهرة - سامية سيد -  


أكدت دار الإفتاء أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّ: 

 

1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا. 

 

2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ. 

 

3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها. 

 

4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح. 

 

5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة. 

 

6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.  

 

7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها. 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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