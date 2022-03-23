شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الاجتماعى: زيادة المعاشات تكلف 38.4 مليار جنيه بالعام الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن 10.7 مليون مواطن سيستفيدون من الزيادة التي أقرتها الدولة المصرية خلال الساعات الماضية لأصحاب المعاشات.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ تنفيذها أول أبريل المقبل، متابعا: "كان لدينا نية لجعل الزيادة الخاصة بالمعاشات 10٪ إلا أنه بسبب الظروف الراهنة أصحبت زيادة المعاشات بنسبة 13 %".

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الدولة المصرية تدفع معاشات تصل قيمتها إلى 312,5 مليار جنيه في العام المالي الحالى، مؤكدا أن تكلفة المعاشات كبيرة للغاية والزيادة في المعاشات تكلف في العام الواحد 38.4 مليار جنيه، وأن زيادة المعاشات الراهنة معافاة من الضرائب والرسوم.