شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": 30 ألف متطوع فى المبادرة يمثلون كافة ربوع الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي والميداني بمبادرة حياة كريمة، إن هناك 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية في مبادرة حياة كريمة من كل القرى والمحافظات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، أن هؤلاء الشباب يعرفون احتياجات كل القرى والمناطق في مصر.

ولفت إلى أن مشروع المليون كرتونة جزء من رد الجميل للمواطنين الذين استحملوا الفترة الماضية ووثقوا في بلدهم، موضحا أن هناك تحالفا يضم 24 جمعية، جمعوا حتى الآن نحو 6 ملايين كرتونة .

واختتم محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي والميداني بمبادرة حياة كريمة، أن مبادرة حياة كريمة كانت حلم في 2019، والآن الكثير من المواطنين يتمنون انضمام قراهم للمبادرة.