شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: تقديم الخدمة الطبية مجانًا وهدفنا القرى والنجوع والأماكن النائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن رسالتهم تتمثل في وقف استجداء المريض في البحث عن العلاج؛ بل توصيل الخدمة له بكرامة؛ مؤكدة أنهم فريق كبير جدًا بالقاهرة وجميع المحافظات؛ يعمل من خلال منسقين وفرق طبية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن هناك الكثير من المتقدمين للعمل كمتطوعين بالقطاع الطبي في المبادرة، لافتة إلى أن الخدمة يجرى تقديمها مجانًا مضيفة: «هدفنا القرى والنجوع والأماكن النائية».

وطالبت المتخصصين بالمشاركة بالتطوع في هذه المبادرة، لافتة إلى العمل على تقديم خدمات مختلفة، قائلة: «عندنا تقديم الخدمة الطبية بالقوافل؛ وبشكر وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لأنها أذرعنا على الأرض»، مؤكدة على التواصل داخل المؤسسة والمؤسسات الخارجية "الحكومية وغير الحكومية".