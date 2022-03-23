شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى كوت ديفوار تنظم زيارة لوفد من كبار شركات التشييد والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت سفارة مصر فى أبيدجان بكوت ديفوار زيارة لوفد من اتحاد مقاولى التشييد والبناء الأفريقى برئاسة المهندس حسن عبد العزيز، وعضوية عدد من الشركات المصرية الأعضاء فى تحالف الشركات المصرية الإفريقية العربية للتنمية EGAAD، حيث تم ترتيب اجتماعات للوفد الزائر مع كل من وزير السياحة ووزير الإسكان والتخطيط العمرانى ومحافظ إقليم Denguélé، ومسئولى وزارات الصحة، والاستثمار وتنمية القطاع الخاص الإيفوارى، والبترول والطاقة والمناجم، ومدير عام مجلس القطن، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وصرّح السفير د. وائل بدوي، سفير مصر فى أبيدجان - بحسب بيان لوزارة الخارجية - بأن الزيارة جاءت فى إطار اهتمام الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصرى بتوثيق التعاون مع كوت ديفوار فى مجال التنمية، وفى إطار حرص مصر على تقاسم خبراتها مع الدول الأفريقية الشقيقة فى إطار التعاون الجنوب - جنوب، مشيرًا إلى أن وفد الشركات المصرية حرص على التعرف على المشروعات ذات الأولوية للجانب الإيفواري لإرساء مُشاركة مُستدامة مع الشركاء الإيفواريين، وبحث تنفيذ مشروعات مشتركة في أقرب فرصة ممكنة في عدد من القطاعات ذات الأولوية للجانب الإيفواري اعتمادًا على الخبرة المصرية.

وأضاف السفير المصرى أن الوزراء والمسئولين الذين استقبلوا وفد الشركات المصرية قد أعربوا عن اهتمامهم بالتعاون معها في ضوء خبرات تلك الشركات وجدارتها، وقيامها بالمشاركة في تنفيذ عدد من المُنشآت الهامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطلعهم للتعاون مع الشركات المصرية فى إطار العلاقات المُتميزة بين البلدين، ورغبة مصر فى مساندة جهود التنمية فى كوت ديفوار والدول الأفريقية الشقيقة بشكل عام.