شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمعايرة" يستضيف اجتماع لجنة التجمع العربى للمترولوجيا بمشاركة 14 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف المعهد القومي للمُعايرة برئاسة الدكتورة نهى عماد، اجتماع اللجنة التنفيذية للتجمع العربي للمترولوجيا، والاجتماع التاسع للجمعية العمومية للتجمع العربى للمترولوجيا "القانونية – العلمية والصناعية" والاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية للمترولوجيا، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وبمشاركة مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي كلمته، أكد الدكتور ياسر رفعت على إدراك جمهورية مصر العربية لأهمية علم القياس بما يشمله من تعيين نتائج القياسات النظرية والتجريبية على أعلى مستوى من الدقة، فى أى مجال من مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما يُتيح التجارة الحرة والعادلة بين الدول وبين المواطنين داخل الدولة الواحدة، مشيرًا إلى استمرار دعم الدولة المصرية للمعهد القومي للمعايرة للقيام بدوره المأمول.

وشارك نائب الوزير لشئون البحث العلمي فى الاجتماع التاسع للجمعية العمومية، بحضور المهندس عادل صقر الصقر رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، فيما ترأست الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، اجتماع الجمعية العمومية.

وخلال الاجتماعات، ناقش ممثلو الدول إمكانيات الدول العربية المُشاركة وأهم الإنجازات التي تحققت والأهداف المطلوب تحقيقها في الفترة المقبلة، وسُبل التعاون وتبادل الخبرات.

وشهدت الفعاليات مُشاركة أكثر من 32 مديرًا ورؤساء ومسئولين رسميين، لـ14 دولة عربية والدول المُشاركة (المملكة المغربية - الجمهورية التونسية - الجمهورية الليبية - جمهورية السودان - جمهورية العراق - الجمهورية اليمنية - المملكة العربية السعودية - المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الكويت - الجمهورية الإسلامية الموريتانية - دولة فلسطين - دولة الصومال)، كما حضر بعض من ممثلي الدول افتراضيًا (دولة لبنان - دولة سوريا) بالإضافة لممثلي جمهورية مصر العربية.