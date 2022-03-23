تشمل المصريين.. 7 حالات لنقل كفالة العامل دون الرجوع لصاحب العمل بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، تقدم خدمة نقل الكفالة بدون موافقة صاحب العمل، وهذا الأمر يشغل بال الكثير من المصريين المقيمين بالمملكة، وخصوصاً مما لديهم مشاكل مع صاحب العمل.

وأوضح حنفي لمصراوي، أن هذه الخدمة، تعد من أهم الخدمات التي تتولاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عبر منصتها الإلكترونية (قوى)، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المقيمين وتيسير الأمور عليهم دون الحاجة للذهاب لمقر العمل الرسمي.

جاء ذلك بعد انتظار دام لأكثر من 70 عاماً لتقوم المملكة بتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ عام تقريباً لتقدم خدمة التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة لأخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة إلكترونياً بين الطرفين، مع مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها.

واستعرض حنفي، الحالات التي يتم فيها نقل كفالة العامل من مؤسسة لأخرى دون موافقة صاحب العمل، على النحو التالي:

1- إذا لم يحصل العامل على راتبه الشهري لأكثر من 3 شهور.

2- عدم قيام صاحب العمل بتجديد هوية مقيم للعامل.

3- أن يكون صاحب العمل لم يقم بإصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يوم من تاريخ دخوله المملكة.

4- أن يكون وضع صاحب العمل في المنصة الحمراء من برنامج نطاقات.

5- إذا تغيب صاحب العمل لفترة طويلة مثل وفاته أو أي أمر آخر قد يمنعه من إعطاء موافقته إلكترونياً لنقل الكفالة.

6- إذا لم يتم توثيق عقد العمل إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل.

7- إذا حدث خلاف بين صاحب العمل والعامل، وقام صاحب العمل بتقديم بلاغ لمكتب العمل، فأثبت العامل كيد هذا البلاغ

وتابع حنفي: مهلة نقل الكفالة بعد إنتهاء العقد كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية 15 يوماً تتم من خلالها النقل إلكترونياً بعد موافقة وزارة الداخلية، مع العلم أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لا تشمل المهن المنزلية والفردية.