"راشد": الاحتفال بيوم المياه العالمي فرصة لرفع الوعي المجتمعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يُعد فرصة جيدة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها، مشيرًا إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، لضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، إضافة إلى غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفال محافظة الجيزة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باليوم العالمي للمياه لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المياه وضرورة ترشيدها ونشر الوعي المائي بين المواطنين؛ حيث شهد المحافظ فعاليات اصطفاف لعدد من معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشدد على ضرورة أن تكون المعدات على جاهزية تامة للدفع بها في أي وقت والتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأشار راشد إلى أن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه تؤدي إلى ارتفاع نسبة فاقد المياه بالمحافظة والإضرار بالميزان المائي.

من جانبه، أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة لديها معدات تطهير وصيانة للشبكات تفي باحتياجات محافظة الجيزة وهناك خطة تطهير سنوية يتم تنفيذها بانتظام من خلال فرق الصيانة، إلى جانب تخصيص فرق للاستجابة الفورية للشكاوى الواردة من المواطنين.

وأشار دوي إلى أن محافظة الجيزة بها 70 ألف كم طولي شبكات مياه، بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف كم شبكات صرف صحي، وأيضًا الوصلات والشبكات الفرعية.

حضر الفعاليات إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وعلاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي العمرانية.