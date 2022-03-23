خلال أبريل.. مسلمو وأقباط مصر يحتفلون بتداخل الأصوام والأعياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

يواصل أقباط مصر، خلال الأيام الحالية، فترة الصوم الكبير والذي يتبقى عليه نحو 33 يومًا استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة المجيد في 24 أبريل المقبل، وهو الذي يتزامن مع نهاية الصوم الكبير وأسبوع الآلام، في الوقت الذي يستعد فيه الشعب المصري لبدء صوم شهر رمضان المعظم في 2 أبريل المقبل، والذي ينتهي بعيد الفطر المبارك في 2 مايو المقبل.

ووفقًا لنتيجة الأعياد الدينية لعام 2022، فإن الصوم الكبير للأقباط سيتداخل لفترة طويلة مع صوم رمضان لدى المسلمين، ثم تتوالى الأعياد على الشعب المصري، إذ يحتفل الأقباط بعيد القيامة في 24 أبريل، ويعقبه بـ8 أيام فقط عيد الفطر عقب انتهاء صوم شهر رمضان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتداخل فيها الأعياد والأصوام بالنسبة لأقباط ومسلمو مصر، ففي العام الماضي، تداخل أيضًا الصوم الكبير للأقباط مع صوم شهر رمضان، إذ احتفل الأقباط بعيد القيامة في 2 مايو 2021، فيما احتفل المسلمون بعيد الفطر بعدها بـ11 يومًا في 13 مايو.

شهر رمضان وصوم العذراء

في عام 2013، تداخل صوم شهر رمضان- ولمدة يوم واحد فقط- مع صوم السيدة العذراء لدى الأقباط، إذ احتفل المسلمون في هذا العام بعيد الفطر المبارك يوم 8 أغسطس، فيما بدأ صوم العذراء لدى الأقباط يوم 7 أغسطس، وبالتالي تداخل الصومان لمدة يوم واحد فقط.

وفي عام 2012، تداخل أيضًا صوم شهر رمضان مع صوم السيدة العذراء لدى الأقباط لمدة 12 يومًا، إذ حل عيد الفطر يوم 19 أغسطس- أي قبل عيد السيدة العذراء بـ3 أيام.

وفي عام 2011، تداخل صوم رمضان مع صوم السيدة العذراء كذلك، حيث احتفل المسلمون بصوم شهر رمضان خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس، أي تخلله بالكامل فترة صوم السيدة العذراء للأقباط، والذي بدأ في 7 أغسطس واستمر حتى 21 أغسطس، ثم عيد العذراء في 22 أغسطس.

وفي عام 2010، بدأ صوم شهر رمضان في 11 أغسطس، وتداخل كذلك مع صوم السيدة العذراء للأقباط، إذ استمر حتى 9 سبتمبر، واستمر تداخل الصومان لمدة 10 أيام، حتى احتفال الأقباط بعيد العذراء.

شم النسيم

يأتي شم النسيم هذا العام وللمرة الثانية على التوالي أثناء صوم شهر رمضان، وهو العيد الذي يحتفل به المصريون سويًا من كل عام ويسمى بـ"عيد الربيع"، إذ يأتي دائمًا في اليوم التالي ليوم عيد القيامة المجيد لدى الأقباط، وبالتالي سيأتي هذا العام يوم 25 أبريل، وهو اليوم الذي سيقع ضمن نطاق صوم شهر رمضان المبارك.

وفي العام الماضي، حلّ عيد شم النسيم يوم 3 مايو، وأثناء فترة صوم شهر رمضان أيضًا، الأمر الذي دفع العديد من المصريين الصائمين في شهر رمضان لجعل وجبه "الرنجة والفسيخ" ضيفًا على مائدة الإفطار.