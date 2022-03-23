مستقبل وطن يفتتح معرض أهلًا رمضان بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد عبدالناصر:

افتتح حزب مستقبل وطن، معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالجيزة.

يأتي ذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

وشهد المستشار محمد الفخراني، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الجيزة افتتاح المعرض الخاص ببيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم تخفيفًا على المواطنين تفعيلًا لمبادرة حزب مستقبل وطن "إحنا معاك" وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة وبمشاركة النائب زكى عباس عضو مجلس النواب أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة والنائبة ماهيتاب عبد الهادي عضو مجلس النواب وكوكبة من قيادات الحزب بأمانة قسم الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية بدائرة قيم الجيزة.

وأشار أمين الحزب، إلى أن المعرض من المقرر أن يستمر في فتح أبوابه أمام الجمهور حتى نهاية شهر رمضان المبارك، موضحًا أن المعرض يتضمن كافة مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار لاقت استحسان المترددين على المعرض وسط إشادة كبيرة من الأهالي بجهود حزب مستقبل وطن في مساندة المواطنين في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في اطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

​