عضو محلية النواب: سوق تجاري بالوراق لبيع السلع بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أشاد أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس أكدوا أهمية المبادرة والعمل على تنفيذها.

وقال الأشموني، في تصريح لموقع "الخليج 365" إنه بصفته نائبا عن شمال الجيزة اجتمع مع المسؤولين ومنهم رئيس الحي للنزول إلى الشارع مع مسئولي التموين والشرطة والتنبيه على المواطنين للتعامل بكل حزم مع التجار الجشعين.

وكشف عن تلقى معلومة من أحد المواطنين باستغلال أحد تجار الجملة بالدائرة للظروف الحالية وقام بتخزين المواد الأساسية في مخازن بعيدة عن عيون الجهات التنفيذية، موضحا أنه على الفور قام بتوجيه الجهات التنفيذية بالتأكد من المعلومة والتعامل معها حال كانت صحيحة.

وتابع: "تم التأكد من المعلومة وقامت الأجهزة الرقابية بالتعامل معها وتم ضبط التجار وبحوزته كميات كبيرة من السلع الرئيسية وتم التحفظ عليها والتعامل معها بالطرق القانونية"، مؤكدا أن المواطن شريك أساسي في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي.

وكشف أنه بالتنسيق والتعاون مع النائب عمرو هندي، سيتم فتح سوق تجاري في الوراق بأسعار الجملة من أجل حصول المواطن على السلع بأسعار منخفضة، مناشدا كل المسئولين على مستوى المحافظات بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والتعاون بين كافة الأطراف.

ولفت الأشموني إلى أنه لا يوجد نقص في السلع والمنتجات، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر جشع، حتى يتم القضاء على ارتفاع الأسعار.