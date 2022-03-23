لا توجد رؤية.. برلماني: الصناعة المصرية في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال محمود الشامي عضو مجلس النواب، إن الصناعة المصرية في خطر كبير بسبب بعض الإجراءات بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها.

وأضاف الشامي، في تصريح لموقع "الخليج 365"، إن هناك إجراءات يتم تنفيذها حاليا من قِبل وزارة الصناعة تساهم في تعطيل الصناعة المصرية، مطالبا بالتدخل السريع لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف أن هناك عدم تنسيق وعدم وضوح للرؤية بين الوزارة وقطاعات أخرى في الدولة تعرقل الصناعة، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة المصرية.