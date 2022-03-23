تبدأ بعد ساعات.. الأرصاد تعلن تفاصيل التقلبات الجوية (أمطار وحوض بارد)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من التقلبات الجوية، حيث تتأثر البلاد غدًا بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه حوض بارد في طبقات الجو العليا.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن ذلك يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، تقل حدتها على السواحل الشرقية حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساءً على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مساء.

وتابعت الهيئة: "كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد".

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد، وستسجل القاهرة الكبرى غدا ١٧ درجة مئوية والسواحل الشمالية ١٥ درجة مئوية وشمال الصعيد ١٨ درجة مئوية، أما جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية.​