بين الغرق والانتحار.. لغز العثور على جثة سائق توك توك بترعة في أبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الثلاثاء، جثة غريق من إحدى الترع بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بإحدى المصارف بنطاق المركز.

انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية، وتبين أن الجثة لسائق مركبة "توك توك" مبلغ بتغيبه منذ أيام، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتم إيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، فريق بحث بقيادة الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس؛ للوقوف على ملابسات الواقعة؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه مع احتمالية انتحار السائق لمروره بأزمة مالية مؤخرًا فضلا عن العثور على متعلقاته الشخصية -هاتفه وحافظة نقوده- بحوزته ومن ثم استبعاد فرضية السرقة.

رجال المباحث استدعوا أسرة المتوفى لسماع أقوالهم مع تكثيف التحريات حول آخر مشاهدات له قبل اختفائه وسؤول شهود عيان قبيل انتشال الجثة مع انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيحسم الأمر.

يشار إلى أنه منذ يومين تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل نطاق مركز الحوامدية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من رجال الضفادع البشرية تنسيقا مع الرائد محمد عبد الله وشرطة المسطحات المائية وقطاع الجنوب برئاسة اللواء مصطفى البكري.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق، وتبين أنه شاب في مقتبل العمر بحوزته متعلقاته الشخصية دون إصابات ظاهرية.

التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، وقادها الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية، بينت أن المتوفى أقدم على الانتحار قفزا في نهر النيل لمروره بأزمة مالية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.