إحباط تهريب شيش إليكترونية وأمبولات مخدر زيت الماريجوانا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية وأمبولات زيت مخدر الماريجوانا.

ففي أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي على ركاب طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين باللجنة الجمركية بصالة الوصول، في راكبين أمريكيين أحدهما من أصل يمني، والآخر من أصل مصري.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أي أشياء يستحق عليها ضريبة جمركية أو أي ممنوعات أجابا بالنفي.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد محمد عبد العليم وميار أسامة الزناقيري مأمورى الفحص فأفادا بوجود كثافات معتمة على شكل أمبولات.

وبتفتيش أمتعة الراكبين فتبين وجود عدد من 29 أمبولا به زيت الماريجوانا المخدر و15 شيشة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصة بالراكبين.

قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط للراكبين.​