وزير الطيران: نولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير محطات الرصد الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعرب الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، عن تقديره للدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، معربًا عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي يتم الاحتفال به في كل دول العالم، ولكن يأتي هذا العام الاحتفال في ظل تحديات كبيرة من التغيرات المناخية.

وقال منار، خلال كلمته بالاحتفالية المقامة اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الأرصاد الجوية بمناسبة، اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تحت شعار "الانذار المبكر والعمل المبكر"، إن الدولة تولي اهتمام كبير بدعم من القيادة السياسية لمواجهة التغيرات المناخية وهو ما يتم ترجمته على أرض الواقع من اختيار مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ هذا العام.

وأضاف وزير الطيران، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تولي اهتمام كبير لتطوير محطات الرصد الجوي وتوفير كافة الأجهزة ونظم الاتصال لتصبح أكثر فعالية لمواجهة التغيرات المناخية حرصا على الصالح العام.

وأكد منار، أن الهيئة تقوم بدور مهم في الملاحة الجوية والبحرية والسياحة أيضا بما يعزز السلامة وأمن الدولة وليس فقط على مستوى تقديم خدمة للمواطن المصري.

وتابع وزير الطيران: "أعلم جيدا دور الأرصاد الجوية في خدمة نواحي كثيرة في الدولة المصرية، لما لها من قيمة وخدمة للمجتمع المصري"؛ وتابع " نعلم أنه لديكم الكثير من الهموم والمسؤوليات لما تقومون به من دور كبير لخدمة المجتمع ومؤسسات الدولة".

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